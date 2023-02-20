Зеленский ввел санкции в отношении 333 россиян

Бастрыкин: украинские спецслужбы стояли за организацией теракта на Крымском мосту Ван И: Китай не хочет затягивания кризиса на Украине и увеличения его масштабов СМИ: G7 и ЕС обсуждают способы отслеживания российских алмазов Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 40 689 СМИ: посетительница художественной ярмарки в Майами разбила скульптуру собаки из знаменитой серии работ Джеффа Кунса