Зеленский ввел санкции в отношении 333 россиян

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер против 333 граждан России, сообщает РИА Новости.

Зеленский ввел санкции против «Росатома»

В список попали финансисты, банкиры, среди которых топ-менеджеры «Альфа-банка» Владимир Соколов, Алексей Чухлов, Иван Пятков, Владимир Воейков, а также бизнесмен Олег Сысуев.

Ограничения, которые будут действовать 10 лет, предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет приватизации и аренды госимущества.

Ранее Зеленский ввел санкции в отношении 198 деятелей. Среди них — кинорежиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, телеведущая Ангелина Вовк и другие.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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