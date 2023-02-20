Зеленский ввел санкции в отношении 333 россиян
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер против 333 граждан России, сообщает РИА Новости.
В список попали финансисты, банкиры, среди которых топ-менеджеры «Альфа-банка» Владимир Соколов, Алексей Чухлов, Иван Пятков, Владимир Воейков, а также бизнесмен Олег Сысуев.
Ограничения, которые будут действовать 10 лет, предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет приватизации и аренды госимущества.
Ранее Зеленский ввел санкции в отношении 198 деятелей. Среди них — кинорежиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, телеведущая Ангелина Вовк и другие.
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