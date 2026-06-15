Евросоюз включил в антироссийский санкционный список более 80 человек и компаний

В частности, в «чёрный» список попали генпрокурор РФ Александр Гуцан, российский адвоката и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) и другие.

Также санкции введены в отношении Президентского фонда культурных инициатив, компаний «Лукойл - Западная Сибирь» и «Газпромнефть шиппинг», Ижевского авиационного завода концерна «Калашникова», военного инновационного технополиса ЭРА и 18-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США или Великобритания не выдержали бы ни одной санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

