Евросоюз включил в антироссийский санкционный список более 80 человек и компаний
Евросоюз расширил антироссийский санкционный список, включив в него более 80 человек и компаний. Об этом со ссылкой на Совет ЕС пишет RT.
В частности, в «чёрный» список попали генпрокурор РФ Александр Гуцан, российский адвоката и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) и другие.
Также санкции введены в отношении Президентского фонда культурных инициатив, компаний «Лукойл - Западная Сибирь» и «Газпромнефть шиппинг», Ижевского авиационного завода концерна «Калашникова», военного инновационного технополиса ЭРА и 18-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США или Великобритания не выдержали бы ни одной санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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