Зеленский ввел санкции против «Росатома»
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ, которым вводятся санкции против двухсот компаний и предприятий России, включая «Росатом» и его дочерние предприятия, сообщает «РЕН ТВ».
«Введено в действие решение СНБО по санкциям против атомной отрасли России. И это не последнее решение относительно этой отрасли», – заявил глава государства.
Зеленский обвинил Москву в использовании атомной отрасли для «внешней экспансии» и заявил, что работает со странами Запада над санкциями против нее.
Десятый пакет санкций Европейского союза в отношении России из-за ситуации на Украине, будет предусматривать ограничения на сумму до 10 миллиардов евро. Такую цифру назвала руководитель исполнительной власти ЕС Урсула фон дер Ляйен.
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