Зеленский ввел санкции против «Росатома»

«Введено в действие решение СНБО по санкциям против атомной отрасли России. И это не последнее решение относительно этой отрасли», – заявил глава государства.

Зеленский обвинил Москву в использовании атомной отрасли для «внешней экспансии» и заявил, что работает со странами Запада над санкциями против нее.

Десятый пакет санкций Европейского союза в отношении России из-за ситуации на Украине, будет предусматривать ограничения на сумму до 10 миллиардов евро. Такую цифру назвала руководитель исполнительной власти ЕС Урсула фон дер Ляйен.

