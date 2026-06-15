Найдена самая дешевая квартира в Москве

Уточняется, что речь идёт о студии на втором этаже 17-этажного дома, который строят в районе Внуково. Площадь недвижимости составляет 23,9 квадратного метра, срок сдачи ЖК — первый квартал 2028 года.

В Санкт-Петербурге самой доступной также является студия. Жильё площадью 18,9 квадратного метра находится в Колпино на шестом этаже 11-этажной новостройки. Цена - 3,1 млн рублей. Это на 400 тысяч рублей дешевле, чем однокомнатная квартира в предчистовой отделке в Красноярске или студия без ремонта в Краснодаре.

В Нижнем Новгороде наиболее бюджетная квартира-студия обойдётся в 4,1 млн рублей, в Казани за 3,9 млн рублей предлагаютя студию без отделки.

Ранее основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил «Радиоточке НСН», что сегодня многие квартиры-студии не соответствуют потребительским требованиям.