Семенович заявила, что считала Фриске старшей сестрой в шоу-бизнесе
Певица Анна Семенович заявила, что Жанна Фриске помогала ей в самом начале построения карьеры на сцене. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам исполнительницы, даже в самые напряжённые дни Фриске умела «создавать вокруг себя особую легкую, светлую, добрую атмосферу».
Также Семенович отметила, что более опытная коллега могла указывать на ошибки, но при этом всегда поддерживала. И благодаря Фриске она «быстрее адаптировалась и поверила в себя».
«Жанна сразу взяла меня под свое крыло... Для меня она была настоящей старшей сестрой в шоу‑бизнесе», — заключила певица.
Ранее Семенович рассказала «Радиоточке НСН», что получила предложение от партии «Зеленые» баллотироваться в Госдуму.
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