Семенович заявила, что считала Фриске старшей сестрой в шоу-бизнесе

По словам исполнительницы, даже в самые напряжённые дни Фриске умела «создавать вокруг себя особую легкую, светлую, добрую атмосферу».

Также Семенович отметила, что более опытная коллега могла указывать на ошибки, но при этом всегда поддерживала. И благодаря Фриске она «быстрее адаптировалась и поверила в себя».

«Жанна сразу взяла меня под свое крыло... Для меня она была настоящей старшей сестрой в шоу‑бизнесе», — заключила певица.

Ранее Семенович рассказала «Радиоточке НСН», что получила предложение от партии «Зеленые» баллотироваться в Госдуму.

