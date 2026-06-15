ВС РФ освободили населенный пункт Артема в ДНР

Российские войска освободили населённый пункт Артёма в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

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В ведомстве уточнили, что населённый пункт был освобождён «в результате решительных действий военнослужащих 54-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск».

«Благодаря слаженной работе подразделений разведки, огневой поддержке артиллерии и эффективной работе расчётов войск беспилотных систем», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что «Южная» группировка войск освободила поселок Роскошное в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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