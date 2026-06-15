Нечего ловить: Как нестабильная связь ударила по рынку каршеринга
Многие и личный автомобиль водить перестали, потому что боятся, что навигатор не будет работать, заявил НСН Антон Шапарин.
Нестабильная связь ударила по рынку каршеринга, особенно это коснулось Москвы, так как люди просто боятся не вернуть арендованную машину, плюс плохо работает навигатор, рассказал НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Оборот российского рынка каршеринга в январе—апреле составил 17,3 млрд руб., сократившись на 17,7% год к году, следует из данных Росстата. Годом ранее аналогичное значение выросло на 21,6%. Спад обеспечен в первую очередь рынком Москвы, где выручка рынка каршеринга потеряла 18,9% год к году, составив в январе—апреле 16,6 млрд руб, пишет «Коммерсант». Шапарин раскрыл, с чем это связано.
«Ключевое ограничение в данном случае, которое мешает развиваться рынку каршеринга, это нестабильность связи. Если люди не уверены в том, что они могут машину взять и оставить без проблем, закончить аренду, они отказываются от такой услуги. Конечно, нам нужно включить сервисы каршеринга в белые списки и дождаться, пока это все заработает. Тогда проблема решится, это нужная и востребованная услуга. В новых районах столицы даже шанс получить парковочное место на свою машину отсутствует, в таких локациях каршеринг – это просто выход из ситуации. Если говорим про долгосрочную перспективу, рынок каршеринга будет расти, а услуга будет доступна и жителям малых городов», — отметил он.
При этом он подчеркнул, что высокие цены и проблема с парковками не позволяют пересесть на свой автомобиль.
«Люди не стали покупать машины в кредит, это исключительно дорого, доступно абсолютному меньшинству. Вторая большая проблема – это отсутствие парковок. Поэтому, конечно, на личные машины никто не пересядет, в таком случае люди используют общественный транспорт. Конечно, это многим не нравится. Многие и личный автомобиль водить перестали, потому что боятся, что навигатор не будет работать», — заключил собеседник НСН.
Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль рассказал НСН, что личный автомобиль в России сегодня стал роскошью, поэтому люди так активно используют каршеринг, к тому же в регионах они берегут свои автомобили от разбитых дорог.
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