Нестабильная связь ударила по рынку каршеринга, особенно это коснулось Москвы, так как люди просто боятся не вернуть арендованную машину, плюс плохо работает навигатор, рассказал НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Оборот российского рынка каршеринга в январе—апреле составил 17,3 млрд руб., сократившись на 17,7% год к году, следует из данных Росстата. Годом ранее аналогичное значение выросло на 21,6%. Спад обеспечен в первую очередь рынком Москвы, где выручка рынка каршеринга потеряла 18,9% год к году, составив в январе—апреле 16,6 млрд руб, пишет «Коммерсант». Шапарин раскрыл, с чем это связано.