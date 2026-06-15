Памфилова: Многие партии в РФ «подустали быть хорошими»
Предстоящие сентябрьские выборы в Госдуму будут проходить в непростых условиях, в ходе избирательной кампании возможны определённые сложности. Как пишет ТАСС, об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова.
По её словам, «многие партии, в том числе системные, немножко подустали быть хорошими», а в обществе есть элементы разочарования и депрессивные настроения.
«У людей обострено чувство справедливости, обострено чувство, когда очень болезненно реагируют на разного рода невнимательность, бюрократизм», – указала глава ЦИК.
Ранее Памфилова предупредила, что выборы депутатов Госдумы в 2026 году будут самыми сложными за последние годы, пишут «Известия».
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