Михалков поможет? Бурнашев надеется увидеть фильм «Айта» в кино

Режиссер самого кассового якутского фильма Степан Бурнашев заявил НСН, что не согласен с решением Минкульта о запрете его работы, но не знает, кто мог бы поспособствовать возвращению ему лицензии.

Режиссер фильма «Айта» Степан Бурнашев, у которого Минкульт отозвал лицензию на показ фильма по цензурным соображениям, заявил НСН, что когда-нибудь он все равно вернется к зрителю, а причина запрета на его прокат в России абсурдна.

Ранее режиссер Александр Сокуров в открытом письме призвал председателя правления Союза кинематографистов России режиссера Никиту Михалкова поспособствовать разрешению показа фильмов и сериалов, которые в разные годы не получили прокатного удостоверения. Сокуров привел список из 37 работ, в числе которых «Айта» Бурнашева, у которой Минкульт отобрал лицензию. Роскомнадзор увидел в ленте «деструктивную информацию», противоречащую «принципам единства народов РФ». За этим последовало удаление фильма из библиотек всех онлайн-кинотеатров.

По словам Бурнашева, он не знает, мог бы Михалков помочь в снятии запрета на его картину.

«Афоня из Якутии»: Поссорит ли политиков отмена фильма «Айта»

«Это вопрос, на который мне ответить невозможно, я же в правительстве не работаю. Какие сейчас механизмы работы с цензурой, не знаю», - сказал Бурнашев.

По мнению режиссера, время его фильма «Айта» еще придет.

«Я очень на это надеюсь. До сих пор считаю, что запрет у нашего фильма очень абсурдный», - добавил Бурнашев.

Сам же Никита Михалков в своем телеграм-канале предложил Сокурову переадресовать его письмо «кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит». Председатель правления Союза кинематографистов также выразил надежду, что «его озабоченность услышат и ему ответят».

Ранее Бурнашев в беседе с НСН раскрыл феномен якутского кино.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Никита МихалковАлександр СокуровЦензураКинопрокатКино

Горячие новости

Все новости

партнеры