Режиссер фильма «Айта» Степан Бурнашев, у которого Минкульт отозвал лицензию на показ фильма по цензурным соображениям, заявил НСН, что когда-нибудь он все равно вернется к зрителю, а причина запрета на его прокат в России абсурдна.

Ранее режиссер Александр Сокуров в открытом письме призвал председателя правления Союза кинематографистов России режиссера Никиту Михалкова поспособствовать разрешению показа фильмов и сериалов, которые в разные годы не получили прокатного удостоверения. Сокуров привел список из 37 работ, в числе которых «Айта» Бурнашева, у которой Минкульт отобрал лицензию. Роскомнадзор увидел в ленте «деструктивную информацию», противоречащую «принципам единства народов РФ». За этим последовало удаление фильма из библиотек всех онлайн-кинотеатров.

По словам Бурнашева, он не знает, мог бы Михалков помочь в снятии запрета на его картину.