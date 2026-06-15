Михалков поможет? Бурнашев надеется увидеть фильм «Айта» в кино
Режиссер самого кассового якутского фильма Степан Бурнашев заявил НСН, что не согласен с решением Минкульта о запрете его работы, но не знает, кто мог бы поспособствовать возвращению ему лицензии.
Режиссер фильма «Айта» Степан Бурнашев, у которого Минкульт отозвал лицензию на показ фильма по цензурным соображениям, заявил НСН, что когда-нибудь он все равно вернется к зрителю, а причина запрета на его прокат в России абсурдна.
Ранее режиссер Александр Сокуров в открытом письме призвал председателя правления Союза кинематографистов России режиссера Никиту Михалкова поспособствовать разрешению показа фильмов и сериалов, которые в разные годы не получили прокатного удостоверения. Сокуров привел список из 37 работ, в числе которых «Айта» Бурнашева, у которой Минкульт отобрал лицензию. Роскомнадзор увидел в ленте «деструктивную информацию», противоречащую «принципам единства народов РФ». За этим последовало удаление фильма из библиотек всех онлайн-кинотеатров.
По словам Бурнашева, он не знает, мог бы Михалков помочь в снятии запрета на его картину.
«Это вопрос, на который мне ответить невозможно, я же в правительстве не работаю. Какие сейчас механизмы работы с цензурой, не знаю», - сказал Бурнашев.
По мнению режиссера, время его фильма «Айта» еще придет.
«Я очень на это надеюсь. До сих пор считаю, что запрет у нашего фильма очень абсурдный», - добавил Бурнашев.
Сам же Никита Михалков в своем телеграм-канале предложил Сокурову переадресовать его письмо «кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит». Председатель правления Союза кинематографистов также выразил надежду, что «его озабоченность услышат и ему ответят».
Ранее Бурнашев в беседе с НСН раскрыл феномен якутского кино.
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