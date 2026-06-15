«Ничего нового»: Лавров рассказал о визите послов Британии, ФРГ и Франции в МИД

Послы Великобритании, ФРГ и Франции в России не сказали «ничего нового» на встрече в министерстве иностранных дел РФ 11 июня. Как пишет RT, об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

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Он указал, что «европейцы навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне» от переговоров по Украине.

«Они делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает... поэтому можно выдвигать ультиматумы... Эти, конечно, расчёты совершенно с негодными целями», - подчеркнул министр.

Ранее в МИД РФ заявили, что с иностранными послами встречался замглавы ведомства Михаил Галузин, который изложил им «объективные оценки деструктивной политики руководства их стран» относительно конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:ПереговорыЕвропаРоссияМИД РФСергей Лавров

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