«Ничего нового»: Лавров рассказал о визите послов Британии, ФРГ и Франции в МИД
Послы Великобритании, ФРГ и Франции в России не сказали «ничего нового» на встрече в министерстве иностранных дел РФ 11 июня. Как пишет RT, об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Он указал, что «европейцы навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне» от переговоров по Украине.
«Они делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает... поэтому можно выдвигать ультиматумы... Эти, конечно, расчёты совершенно с негодными целями», - подчеркнул министр.
Ранее в МИД РФ заявили, что с иностранными послами встречался замглавы ведомства Михаил Галузин, который изложил им «объективные оценки деструктивной политики руководства их стран» относительно конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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