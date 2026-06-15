Он указал, что «европейцы навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне» от переговоров по Украине.

«Они делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает... поэтому можно выдвигать ультиматумы... Эти, конечно, расчёты совершенно с негодными целями», - подчеркнул министр.

Ранее в МИД РФ заявили, что с иностранными послами встречался замглавы ведомства Михаил Галузин, который изложил им «объективные оценки деструктивной политики руководства их стран» относительно конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

