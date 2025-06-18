Песков: Россия научилась извлекать из санкций выгоду

Не исключено, что антироссийские санкции «доставляют какой-то дискомфорт для каких-то персоналий». Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин назвал «придурками» тех, кто вводит санкции против России

По его словам, в целом России хорошо адаптировалась к санкционным условиям и научилась извлекать из них выгоду.

«В плане развития ненефтяного сектора, в плане развития экономики в самых различных отраслях», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что введённые Вашингтоном антироссийские санкции обошлись экономике США в 300 млрд долларов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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