Песков: Россия научилась извлекать из санкций выгоду
Не исключено, что антироссийские санкции «доставляют какой-то дискомфорт для каких-то персоналий». Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в целом России хорошо адаптировалась к санкционным условиям и научилась извлекать из них выгоду.
«В плане развития ненефтяного сектора, в плане развития экономики в самых различных отраслях», - заключил представитель Кремля.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что введённые Вашингтоном антироссийские санкции обошлись экономике США в 300 млрд долларов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru