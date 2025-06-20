Зеленский ввел санкции против граждан и компаний из РФ, Китая и Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против 55 юридических и 56 физических лиц из России, Китая и Белоруссии.

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В частности, в «чёрный» список попали 48 компаний, зарегистрированых в России, а также шесть китайских организаций и одна белорусская. Все они связаны с оборонно-промышленным и авиационным секторами.

В том числе, санкции ввели против компаний «Авиапром», «Аэроэлектромаш», «Военный ремонтный завод», «Эйрбург», «Икар-Тех».

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что США необходимо как можно быстрее ввести новые санкции против России, чтобы заставить её участвовать в переговорах, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: AP / ТАСС
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