Зеленский: ВСУ трудно наступать из-за преимущества России в дальнобойном оружии
Вооруженным силам Украины (ВСУ) трудно вести наступление из-за преимущества российских войск в дальнобойном оружии. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что без дальнобойного оружия также сложно вести оборонительную операцию. По словам Зеленского, ВСУ не могут достичь нужной дистанции, чтобы «разрушить» ВС РФ. Он подчеркнул, что ведет переговоры с Соединенными Штатами о предоставлении такого оружия Киеву.
Ранее, 6 июля, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ход контрнаступления ВСУ. Он признал, что украинская армия не достигла значимых результатов на поле боя, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru