Bild: ВСУ становится сложнее проводить контрнаступление против ВС РФ
Украинским военным становится все сложнее проводить контрнаступление против Вооруженных сил России. Об этом сообщается в статье издания Bild.
Отмечается, что солдаты ВСУ признают, что российские беспилотники представляют большую угрозу и наносят тяжелые удары по их позициям. В статье говорится, что украинским военным не хватает нужного вооружения, чтобы справиться с превосходством ВС РФ в небе.
По словам одного из солдатов ВСУ, российские военные видят абсолютно все передвижения украинских войск.
Ранее, 6 июля, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ход контрнаступления ВСУ. Он признал, что украинская армия не достигла значимых результатов на поле боя, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru