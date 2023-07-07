Bild: ВСУ становится сложнее проводить контрнаступление против ВС РФ

Отмечается, что солдаты ВСУ признают, что российские беспилотники представляют большую угрозу и наносят тяжелые удары по их позициям. В статье говорится, что украинским военным не хватает нужного вооружения, чтобы справиться с превосходством ВС РФ в небе.

По словам одного из солдатов ВСУ, российские военные видят абсолютно все передвижения украинских войск.

Ранее, 6 июля, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ход контрнаступления ВСУ. Он признал, что украинская армия не достигла значимых результатов на поле боя, сообщает «Радиоточка НСН».

