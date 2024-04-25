Зеленский: ВСУ потеряют позиции без незамедлительной помощи США
25 апреля 202404:01
Войска России отбросят подразделения украинской армии, если военная помощь от Вашингтона не поступит незамедлительно, сообщил телеканалу Fox News президент Украины Владимир Зеленский.
«Это правда. Наши люди знают об этом, и американцы должны знать об этом», — заявил глава государства.
Зеленский также указал, что «не уверен, что все будут счастливы» от исхода конфликта Киева и Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru