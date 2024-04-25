Зеленский: ВСУ потеряют позиции без незамедлительной помощи США

«Это правда. Наши люди знают об этом, и американцы должны знать об этом», — заявил глава государства.

Зеленский также указал, что «не уверен, что все будут счастливы» от исхода конфликта Киева и Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

