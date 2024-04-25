Зеленский: ВСУ потеряют позиции без незамедлительной помощи США

Войска России отбросят подразделения украинской армии, если военная помощь от Вашингтона не поступит незамедлительно, сообщил телеканалу Fox News президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что у Украины появился шанс на победу

«Это правда. Наши люди знают об этом, и американцы должны знать об этом», — заявил глава государства.

Зеленский также указал, что «не уверен, что все будут счастливы» от исхода конфликта Киева и Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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