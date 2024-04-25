Зеленский: Исход конфликта с Россией может устроить не всех

Президент Украины Владимир Зеленский заявил Fox News, что «не уверен, что все будут счастливы» от исхода конфликта Киева и Москвы.

Зеленский заявил, что у Украины появился шанс на победу

В интервью он указал, что украинцы «должны победить». При этом, «как это будет» - он не знает.

Ранее Зеленский заявил, что Украина передаст России документы об урегулировании конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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