Зеленский: Исход конфликта с Россией может устроить не всех
25 апреля 202403:02
Президент Украины Владимир Зеленский заявил Fox News, что «не уверен, что все будут счастливы» от исхода конфликта Киева и Москвы.
В интервью он указал, что украинцы «должны победить». При этом, «как это будет» - он не знает.
Ранее Зеленский заявил, что Украина передаст России документы об урегулировании конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru