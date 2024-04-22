Зеленский заявил, что у Украины появился шанс на победу
22 апреля 202402:01
Украина сможет победить благодаря помощи от США, заявил NBC украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, поддержка со стороны Вашингтона укрепит Вооруженные силы Украины. Как отметил глава государства, тысячи солдат нуждаются в системах вооружений, а значит «будет шанс на победу».
Зеленский поблагодарил Палату представителей конгресса США и спикера Майка Джонсона «за решение, которое направляет историю в нужное русло», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru