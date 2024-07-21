Зеленский внесет в Раду законопроекты о продлении военного положения

По его словам, военное положение в стране действует до 11 августа. Вероятно, что его снова продлят на 90 дней, до 9 ноября.

Ранее стало известно, что Украина отстает от плана по мобилизации 50 тысяч военных за три месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

