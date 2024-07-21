Зеленский внесет в Раду законопроекты о продлении военного положения

Украинский президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду проект закона, продлевающий военное положение и всеобщую мобилизацию, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление депутата Ярослава Железняка.

СМИ: Мобилизация на Украине происходит беспорядочно из-за разлада властей

По его словам, военное положение в стране действует до 11 августа. Вероятно, что его снова продлят на 90 дней, до 9 ноября.

Ранее стало известно, что Украина отстает от плана по мобилизации 50 тысяч военных за три месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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