Зеленский внесет в Раду законопроекты о продлении военного положения
21 июля 202402:01
Украинский президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду проект закона, продлевающий военное положение и всеобщую мобилизацию, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление депутата Ярослава Железняка.
По его словам, военное положение в стране действует до 11 августа. Вероятно, что его снова продлят на 90 дней, до 9 ноября.
Ранее стало известно, что Украина отстает от плана по мобилизации 50 тысяч военных за три месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru