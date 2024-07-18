СМИ: Мобилизация на Украине происходит беспорядочно из-за разлада властей

По данным издания, это происходит из-за плохого взаимодействия властей. Некоторые из украинцев разочарованы разладом между органами власти, которые друг с другом почти не контактируют. При этом после ужесточения законодательства ситуация может еще больше осложниться.

В стране говорят о мужчинах, которые давно не выходят из дома, чтобы не попасть на «облаву» военкомов, вылавливающих украинцев мужского пола на улицах, устраивая проверки перед супермаркетами или учебными центрами.

Ранее стало известно, что Украина отстает от плана по мобилизации 50 тысяч военных за три месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

