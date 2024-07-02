По данным издания, для компенсации потерь и создания новых бригад властям требуется не менее 50 тысяч новых военнослужащих за три месяца. Всего Украине нужно 200 тысяч бойцов к концу 2024 года.

Украинский президент Владимир Зеленский поменял свою позицию по конфликту с Москвой, сообщил сенатор от Крыма Сергей Цеков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

