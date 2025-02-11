Зеленский: Ведется работа над организацией встречи с Трампом

Киев и Вашингтон работают над организацией встречи президента Украины Владимира Зеленского с его коллегой из США Дональдом Трампом, сообщает «УНИАН».

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«Мне кажется, что в этом нет никакого секрета. Вопрос, когда это будет, — возможностей обеих сторон», — заявил Зеленский. По его словам, на этой неделе на Украину приедут «серьезные люди» из команды Трампа. Кроме того, в Германии состоится Мюнхенская конференция по безопасности, на которой у Зеленского будет ряд встреч, в том числе с американским вице-президентом Джеем Ди Вэнсом.

Глава Госдепа США Марк Рубио заявил, что мирное урегулирование конфликта вокруг Украины станет главной темой Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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