Зеленский: Ведется работа над организацией встречи с Трампом

«Мне кажется, что в этом нет никакого секрета. Вопрос, когда это будет, — возможностей обеих сторон», — заявил Зеленский. По его словам, на этой неделе на Украину приедут «серьезные люди» из команды Трампа. Кроме того, в Германии состоится Мюнхенская конференция по безопасности, на которой у Зеленского будет ряд встреч, в том числе с американским вице-президентом Джеем Ди Вэнсом.

Глава Госдепа США Марк Рубио заявил, что мирное урегулирование конфликта вокруг Украины станет главной темой Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

