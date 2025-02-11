Госдеп: Урегулирование на Украине станет главной темой Мюнхенской конференции
Мирное урегулирование конфликта вокруг Украины станет главной темой Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в Германии, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы Госдепа США Марко Рубио.
По его словам, на мероприятие приедут лидеры со всего мира. «Но главной темой для всех будет [конфликт] на Украине», — заявил дипломат. Он указал, что президент США Дональд Трамп «собирается наметить широкий путь вперед и хочет», чтобы этот конфликт закончился.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля.
Ранее стало известно, что главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не будут ориентироваться на лидера Украины Владимира Зеленского при обсуждении завершения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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