Трамп допустил, что Украина станет Россией

«Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов», — заявил глава государства. По его словам, у Украины огромные запасы редкоземельных металлов, нефти и газа.

«Они могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией», — указал Трамп.

Глава Белого дома отметил, что Вашингтон доводит до Киева свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства.

Ранее стало известно, что главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не будут ориентироваться на лидера Украины Владимира Зеленского при обсуждении завершения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

