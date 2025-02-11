Трамп допустил, что Украина станет Россией
Киев должен гарантировать безопасность вложенных в нее средств со стороны Вашингтона, так как «может стать Россией в какой-то день», сообщил телеканалу Fox News американский лидер Дональд Трамп.
«Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов», — заявил глава государства. По его словам, у Украины огромные запасы редкоземельных металлов, нефти и газа.
«Они могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией», — указал Трамп.
Глава Белого дома отметил, что Вашингтон доводит до Киева свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства.
Ранее стало известно, что главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не будут ориентироваться на лидера Украины Владимира Зеленского при обсуждении завершения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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