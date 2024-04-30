В США указали на невозможность членства Украины в НАТО в ближайшие годы

Украина не будет принята в НАТО в ближайшие нескольких лет, сообщил представитель Белого дома Томас Райт.

Столтенберг признал, что НАТО не предоставило Украине обещанную помощь

По его словам, в вопросе участия Киева в Альясе за последнее время был смещен фокус внимания, и в нем исчезла подразумеваемая однозначность. Украина не появится в НАТО как минимум в ближайшее время, поскольку находится в разгаре вооруженного конфликта, отметил чиновник.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не успеет вступить в НАТО к саммиту 9-11 июля, но члены альянса продемонстрируют, что приближают ее к членству в организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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