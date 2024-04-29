Столтенберг заявил о «приближении» Украины к членству в НАТО

По его мнению, страны НАТО не успеют договориться о приглашении Украины в альянс к саммиту, который пройдет 9-11 июля.

«Нам нужен консенсус, нужно, чтобы все 32 члена НАТО согласились. Я не думаю, что будет это соглашение к саммиту в июле, но мы продемонстрируем, что приближаем Украину к НАТО», – заявил Столтенберг.

Он еще раз подчеркнул, что Украина вступит в НАТО, и это только вопрос времени. По его словам, в альянсе над этим усердно работают.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что помощь, которую блок оказывает Украине является не благотворительностью, а инвестициями «общую безопасность» НАТО, передает РИА Новости.





