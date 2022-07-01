США выделят еще $820 млн на помощь Украине

Власти США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $820 млн. Об этом заявили в Пентагоне, передает ТАСС.

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Согласно заявлению ведомства, в новый пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, две ЗРК NASAMS, артиллерийские боеприпасы и радары.

США продолжают оказывать Украине военную поддержку после начала военной операции РФ на территории страны.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
ТЕГИ:СШАУкраина
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