Зеленский: Украина не может вернуть утраченные в боевых действиях территории

«Мы адекватные люди, мы не можем потерять миллионы людей ради результата, который может не случиться», — заявил глава государства.

Ранее стало известно, что Украина временно отказалась от идеи возвращения территорий, которые перешли под контроль России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

