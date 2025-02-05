Зеленский: Украина не может вернуть утраченные в боевых действиях территории

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту из Великобритании Пирсу Моргану заявил, что Киев не может вернуть утраченные в боевых действиях территории.

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«Мы адекватные люди, мы не можем потерять миллионы людей ради результата, который может не случиться», — заявил глава государства.

Ранее стало известно, что Украина временно отказалась от идеи возвращения территорий, которые перешли под контроль России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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