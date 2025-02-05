Зеленский не исключил прямые переговоры с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, если других вариантов в рамках урегулирования не будет.

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Так он ответил на вопрос, как он будет себя чувствовать, сидя напротив Путина во время потенциальных мирных переговоров совместно с США и Евросоюзом. Зеленский указал, что в этом случае он «не будет добрым» по отношению к главе РФ, поскольку считает его своим врагом и уверен, что Путин относится к нему так же.

Ранее Зеленский заявил, что после того, как он проведет встречу с лидером США Дональдом Трампом, Киеву следует перейти к переговорам с Москвой о прекращении конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
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