Зеленский не исключил прямые переговоры с Путиным

Так он ответил на вопрос, как он будет себя чувствовать, сидя напротив Путина во время потенциальных мирных переговоров совместно с США и Евросоюзом. Зеленский указал, что в этом случае он «не будет добрым» по отношению к главе РФ, поскольку считает его своим врагом и уверен, что Путин относится к нему так же.

Ранее Зеленский заявил, что после того, как он проведет встречу с лидером США Дональдом Трампом, Киеву следует перейти к переговорам с Москвой о прекращении конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

