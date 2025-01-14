СМИ: Украина пока отказалась от мысли о возвращении территорий

Украина временно отказалась от идеи возвращения территорий, которые перешли под контроль России. Об этом сообщает CNN.

«Любая мысль о возвращении территории... отложена на неопределенный срок», — отмечает телеканал.

По его данным, Киев готовится к «сложному выбору в ближайшие месяцы». CNN обращает внимание на отступление ВСУ на нескольких участках фронта, нехватку бойцов, сомнения в темпах поступления военной помощи. Как отмечает СМИ, власти Украины ждут, какие шаги последуют со стороны Москвы и Вашингтона.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев вряд ли сможет вернуть территории, уже вошедшие в состав РФ.

