СМИ: Украина пока отказалась от мысли о возвращении территорий
Украина временно отказалась от идеи возвращения территорий, которые перешли под контроль России. Об этом сообщает CNN.
«Любая мысль о возвращении территории... отложена на неопределенный срок», — отмечает телеканал.
По его данным, Киев готовится к «сложному выбору в ближайшие месяцы». CNN обращает внимание на отступление ВСУ на нескольких участках фронта, нехватку бойцов, сомнения в темпах поступления военной помощи. Как отмечает СМИ, власти Украины ждут, какие шаги последуют со стороны Москвы и Вашингтона.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев вряд ли сможет вернуть территории, уже вошедшие в состав РФ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Великолепно соображает»: в ФШР рассказали о юном шахматисте-рекордсмене из РФ
- СМИ: Пациентка скончалась в косметологической клинике в Москве
- Ректора агротехнологического университета задержали в Нижнем Новгороде
- В приграничном районе Курской области сбили две украинские ракеты
- Около ста птиц спасли в районе с. Большой Утриш с 6 по 14 января
- В МХТ имени Чехова простились с Евгенией Добровольской
- Армия России выбила ВСУ с территории комбината в Часовом Яре
- Гражданина Украины приговорили к 14 годам колонии за шпионаж
- Прокуратура проводит проверку после того, как школьница толкнула ребенка для ТикТок
- В Таиланде умер 42-летний чиновник из Владивостока
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru