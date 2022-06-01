Названа стоимость нового пакета военной помощи Украине

Он будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, в том числе - комплексы Javelin.

Одиннадцатый пакет американской помощи Украине будет официально представлен 1 июня.

Напомним, Джо Байден сообщил, что Вашингтон не желает войны с Москвой. По его слова, Соединенные Штаты не будут напрямую вмешиваться в конфликт на Украине, если силы Североатлантического альянса не будут подвергаться нападению.

