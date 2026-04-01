Зеленский: Украина готова к прекращению огня на линии соприкосновения
1 апреля 202601:01
Киев готов к прекращению огня и приостановке боевых действий на текущей линии соприкосновения, заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, это является «сильной компромиссной позицией», чтобы перейти к решению конфликта с помощью дипломатии.
«Сейчас Россия опять называет американской стороне новые сроки достижения своих целей на фронте», — указал украинский лидер.
Ранее Зеленский заявил, что Россия дала Украине два месяца на вывод войск из Донбасса. Информацию он якобы получил от американских посредников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
