Над Крымом пропала связь с военно-транспортным Ан-26
1 апреля 202600:01
Над Крымом пропала связь с российским военно-транспортным самолетом Ан-26, сообщает «Интерфакс».
По данным Минобороны, судьба экипажа и пассажиров пока неизвестна. Поражающего воздействия по лайнеру не было.
Известно, что воздушное судно совершало плановый перелет. В предполагаемый район происшествия направили поисково-спасательные группы.
Ранее пропавший Ан-24 обнаружили в Приамурье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
