Удар по танкеру у Дубая не окажет сильного влияния на рынок нефти
Атака на нефтетанкер Al-Salmi у берегов Дубая не приведет к существенным последствиям для мирового нефтяного рынка. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал финансовый аналитик Михаил Беляев.
По его оценке, ситуация вокруг Ормузского пролива остается сложной, и его полноценная разблокировка в ближайшее время маловероятна.
При этом США, как считает аналитик, не заинтересованы в активных действиях в регионе, поскольку через пролив проходила лишь небольшая доля их импорта нефти. Основное влияние ограничений приходится на страны Азии, включая Китай, Индию и Южную Корею.
Беляев отметил, что цены на нефть вряд ли вырастут до экстремальных значений, поскольку добычу ведут десятки стран, способных частично компенсировать дефицит. Однако, по его словам, стоимость сырья, вероятно, закрепится на более высоком уровне — около $90-100 за баррель. Дополнительное давление на цены окажут рост стоимости перевозок и страхования на фоне рисков в регионе, что в итоге отразится и на конечной стоимости товаров, передает «Радиоточка НСН».
- В Госдуме сравнили ввод шестидневной рабочей недели с превращением РФ в «негритянскую плантацию»
- СМИ: С Россиян могут ежегодно брать за использование VPN 2,7 трлн рублей
- Над Крымом пропала связь с военно-транспортным Ан-26
- Лидер ОПГ Костя Большой получил пожизненный срок
- Турпоток в Сочи снизился на 10% на фоне роста цен в отелях
- Россиян предупредили о штрафах для самокатчиков
- Киркоров оплатил штраф за курение в аэропорту Барнаула
- Сборная России не смогла забить Мали в товарищеском матче
- Смолов заключил мировое соглашение после драки в «Кофемании»