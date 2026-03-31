Турпоток в Сочи снизился на 10% на фоне роста цен в отелях

Туристический поток в Сочи в 2026 году сократился на 10% по сравнению с прошлым годом, несмотря на общий рост внутреннего туризма. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

По его словам, наиболее заметное снижение наблюдается в пляжном кластере, тогда как в горных районах ситуация остается более стабильной.