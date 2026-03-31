Турпоток в Сочи снизился на 10% на фоне роста цен в отелях
Туристический поток в Сочи в 2026 году сократился на 10% по сравнению с прошлым годом, несмотря на общий рост внутреннего туризма. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.
По его словам, наиболее заметное снижение наблюдается в пляжном кластере, тогда как в горных районах ситуация остается более стабильной.
Одновременно в гостиничной отрасли фиксируется рост цен — как минимум на 15-20%, что также влияет на спрос.
При этом в целом по стране туристическая отрасль демонстрирует прирост около 5%. Мкртчян объяснил это тем, что россияне продолжают тратить средства на отдых, даже отказываясь от крупных покупок, поскольку рассматривают поездки как важную часть заботы о здоровье, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: С Россиян могут ежегодно брать за использование VPN 2,7 трлн рублей
- Над Крымом пропала связь с военно-транспортным Ан-26
- Лидер ОПГ Костя Большой получил пожизненный срок
- Турпоток в Сочи снизился на 10% на фоне роста цен в отелях
- Удар по танкеру у Дубая не окажет сильного влияния на рынок нефти
- Россиян предупредили о штрафах для самокатчиков
- Киркоров оплатил штраф за курение в аэропорту Барнаула
- Сборная России не смогла забить Мали в товарищеском матче
- Смолов заключил мировое соглашение после драки в «Кофемании»
- Чрезмерный контроль на работе снижает продуктивность сотрудников