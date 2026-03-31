Турпоток в Сочи снизился на 10% на фоне роста цен в отелях

Туристический поток в Сочи в 2026 году сократился на 10% по сравнению с прошлым годом, несмотря на общий рост внутреннего туризма. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

По его словам, наиболее заметное снижение наблюдается в пляжном кластере, тогда как в горных районах ситуация остается более стабильной.

Одновременно в гостиничной отрасли фиксируется рост цен — как минимум на 15-20%, что также влияет на спрос.

При этом в целом по стране туристическая отрасль демонстрирует прирост около 5%. Мкртчян объяснил это тем, что россияне продолжают тратить средства на отдых, даже отказываясь от крупных покупок, поскольку рассматривают поездки как важную часть заботы о здоровье, передает «Радиоточка НСН».

