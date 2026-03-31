Зеленский: Россия дала Украине два месяца на вывод войск из Донбасса

Россия дала Украине два месяца на вывод войск из Донбасса. Как пишет RT, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, информацию о требованиях Москвы он получил от американских посредников.

Зеленский добавил, что в случае, если Киев откажется выполнить данное условие, то «условия мирного договора изменятся».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в контексте украинского урегулирования России нужно не перемирие, а мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияДонбассРоссияУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры