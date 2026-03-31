Зеленский: Россия дала Украине два месяца на вывод войск из Донбасса
31 марта 202617:37
Россия дала Украине два месяца на вывод войск из Донбасса. Как пишет RT, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, информацию о требованиях Москвы он получил от американских посредников.
Зеленский добавил, что в случае, если Киев откажется выполнить данное условие, то «условия мирного договора изменятся».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в контексте украинского урегулирования России нужно не перемирие, а мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Автор инициативы о запрете «обвинительной информации» отозвал документ
- В Госдуме заявили, что мобилизация не потребуется в ближайшие два года
- «Революция зумеров»: Почему молодежь массово переходит в «Одноклассники»
- Россиян предупредили, что найденные на улице деньги нельзя забрать себе
- Названа причина ЧП на предприятии «Нижнекамскнефтехим»
- КСИР пообещал атаковать объекты Microsoft, Apple и Google на Ближнем Востоке
- США сняли санкции с трех российских контейнеровозов
- Число жертв ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» увеличилось до двух человек
- Экс-советник президента РФ рассказал о судьбе Telegram после 1 апреля