СМИ: С Россиян могут ежегодно брать за использование VPN 2,7 трлн рублей

По его словам, каждый пятый россиянин ежедневно потребляет контент, общается или работает на замедленных ресурсах. Если операторы введут бесплатный лимит в 15 ГБ в месяц на иностранный трафик, а за каждый гигабайт сверх него будут брать по 150 рублей, это принесёт колоссальный доход.

Если допустить, что каждый активный юзер VPN использует в месяц 65 ГБ иностранного трафика — на 50 ГБ больше предполагаемого порога, то ежемесячно каждый из них будет доплачивать оператору по 7,5 тыс. рублей. За 30 млн пользователей сумма составит 225 млрд, а в год — 2,7 трлн.

Ранее стало известно, что Минцифры потребовало от операторов связи ввести плату за использование VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

