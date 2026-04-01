СМИ: С Россиян могут ежегодно брать за использование VPN 2,7 трлн рублей
В России больше 30 млн человек активно пользуются VPN, сообщает Mash Money со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Алексея Курочкина.
По его словам, каждый пятый россиянин ежедневно потребляет контент, общается или работает на замедленных ресурсах. Если операторы введут бесплатный лимит в 15 ГБ в месяц на иностранный трафик, а за каждый гигабайт сверх него будут брать по 150 рублей, это принесёт колоссальный доход.
Если допустить, что каждый активный юзер VPN использует в месяц 65 ГБ иностранного трафика — на 50 ГБ больше предполагаемого порога, то ежемесячно каждый из них будет доплачивать оператору по 7,5 тыс. рублей. За 30 млн пользователей сумма составит 225 млрд, а в год — 2,7 трлн.
Ранее стало известно, что Минцифры потребовало от операторов связи ввести плату за использование VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
