Лидер ОПГ Костя Большой получил пожизненный срок

Московский областной суд приговорил 53-летнего лидера преступной группировки Константина Пискарева, известного как Костя Большой, к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на решение суда.

Суд также назначил ему штраф в размере одного миллиона рублей. Защита настаивала на невиновности подсудимого.

Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам

Адвокат Ирина Зыкова заявила, что обвинение строится на показаниях досудебных соглашений, которые, по ее мнению, не заслуживают доверия.

По данным следствия, группировка Пискарева действовала в Москве с 1998 по 2011 год и считалась одной из самых жестоких преступных структур в столице, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПриговорСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры