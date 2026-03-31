Лидер ОПГ Костя Большой получил пожизненный срок
Московский областной суд приговорил 53-летнего лидера преступной группировки Константина Пискарева, известного как Костя Большой, к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на решение суда.
Суд также назначил ему штраф в размере одного миллиона рублей. Защита настаивала на невиновности подсудимого.
Адвокат Ирина Зыкова заявила, что обвинение строится на показаниях досудебных соглашений, которые, по ее мнению, не заслуживают доверия.
По данным следствия, группировка Пискарева действовала в Москве с 1998 по 2011 год и считалась одной из самых жестоких преступных структур в столице, передает «Радиоточка НСН».
