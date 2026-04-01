СМИ: Начались проблемы с оплатой Apple ID с мобильного счёта у операторов связи
Стало известно о проблемах с оплатой Apple ID с мобильного счёта у некоторых операторов связи в России, сообщает Telegram-канал Mash.
Первыми с ограничениями столкнулись абоненты «Билайна». Операторы начали рассылку своим клиентам уведомления о прекращении этой услуги ещё накануне.
Из сообщения следует: с 1 апреля оплатить покупки в Apple ID с помощью средств на мобильном балансе станет невозможно. С подобным ограничением также столкнулись и абоненты МТС.
Кроме того, о прекращении работы сервиса пополнения баланса Apple ID с 1 апреля объявил Т2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
