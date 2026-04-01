СМИ: При крушении Ан-26 погибли 29 человек
1 апреля 202602:01
Обнаружено место крушения российского военно-транспортного самолета Ан-26, потерявшего связь над Крымом, сообщает Telegram-канал Mash.
В результате крушения погибли 29 человек — из них шесть членов экипажа и 23 пассажира. По предварительным данным, лайнер рухнул из-за технической неисправности.
Самолет перестал выходить на связь 31 марта около 18:00 во время планового перелета над Крымом.
По данным Минобороны, поражающего воздействия по лайнеру не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- СМИ: При крушении Ан-26 погибли 29 человек
