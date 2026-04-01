СМИ: При крушении Ан-26 погибли 29 человек

Обнаружено место крушения российского военно-транспортного самолета Ан-26, потерявшего связь над Крымом, сообщает Telegram-канал Mash.

В результате крушения погибли 29 человек — из них шесть членов экипажа и 23 пассажира. По предварительным данным, лайнер рухнул из-за технической неисправности.

Самолет перестал выходить на связь 31 марта около 18:00 во время планового перелета над Крымом.

По данным Минобороны, поражающего воздействия по лайнеру не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:Крушение СамолетаСамолеты

Горячие новости

Все новости

партнеры