Зеленский: США требуют от Украины отступить из Донбасса в обмен на гарантии безопасности
Украинский президент Владимир Зеленский заявил Reuters, что американские власти требуют от Киева вывести войска из Донбасса в обмен на предоставление гарантий безопасности.
По его словам, США готовы окончательно их согласовать «на высоком уровне», как только Украина будет готова отвести свою армию. Зеленский указал, что такой шаг поставит под угрозу безопасность страны и, как следствие, Европы, поскольку приведет к передаче Москве сильных оборонительных позиций в регионе.
По мнению украинского лидера, на президента США Дональда Трампа и его дальнейшие шаги влияет ситуация на Ближнем Востоке. Зеленский пожаловался, что Трамп «выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону».
Ранее президент США заявил, что Вашингтон добивается встречи Путина и Зеленского для сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Над регионами России сбили 125 украинских беспилотников
- СМИ: Иран укрепляет остров Харк на случай атаки США
- СМИ: Израиль опасается скорого перемирия с Ираном
- СМИ: Приближается начало наземной операции США в Иране
- Зеленский: США требуют от Украины отступить из Донбасса в обмен на гарантии безопасности
- В Новосибирской области начались облавы по выявлению неучтенного скота
- Тегеран пригрозил перекрыть вход в Суэцкий канал в случае наземной операции США
- СМИ: Рабочие из КНДР в РФ пожаловались на антисанитарию и выплаты в $10 в месяц
- Минсельхоз США: Массовые убои скота в РФ могут происходить из-за эпидемии ящура
- Власти хотят снова запретить вывоз бензина из РФ из-за роста цен