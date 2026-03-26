Зеленский: США требуют от Украины отступить из Донбасса в обмен на гарантии безопасности

По его словам, США готовы окончательно их согласовать «на высоком уровне», как только Украина будет готова отвести свою армию. Зеленский указал, что такой шаг поставит под угрозу безопасность страны и, как следствие, Европы, поскольку приведет к передаче Москве сильных оборонительных позиций в регионе.

По мнению украинского лидера, на президента США Дональда Трампа и его дальнейшие шаги влияет ситуация на Ближнем Востоке. Зеленский пожаловался, что Трамп «выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону».

Ранее президент США заявил, что Вашингтон добивается встречи Путина и Зеленского для сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

