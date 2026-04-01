В Госдуме сравнили ввод шестидневной рабочей недели с превращением РФ в «негритянскую плантацию»
Ввод шестидневной рабочей недели в России со сменами в 12 часов все равно, что превратить страну в негритянскую плантацию, сообщил «Газете.ру» депутат Госдумы Виталий Милонов.
По его словам, такие инициативы никак не помогут экономике РФ, а только вызовут всеобщее недовольство. «Превращать страну в негритянскую плантацию из XVIII века — странное решение», - указал парламентарий. Он призвал работать над повышением производительности труда, а не создавать «потогонки».
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил россиянам перейти на новый график работы «с восьми до восьми, включая субботу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
