В Госдуме сравнили ввод шестидневной рабочей недели с превращением РФ в «негритянскую плантацию»

Ввод шестидневной рабочей недели в России со сменами в 12 часов все равно, что превратить страну в негритянскую плантацию, сообщил «Газете.ру» депутат Госдумы Виталий Милонов.

В Госдуме прокомментировали предложение Дерипаски о шестидневке

По его словам, такие инициативы никак не помогут экономике РФ, а только вызовут всеобщее недовольство. «Превращать страну в негритянскую плантацию из XVIII века — странное решение», - указал парламентарий. Он призвал работать над повышением производительности труда, а не создавать «потогонки».

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил россиянам перейти на новый график работы «с восьми до восьми, включая субботу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
