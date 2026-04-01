Трамп заявил о смене режима в Иране

По его словам, военная компания будет завершена в течение двух-трех недель. Глава государства заявил, что цель – отсутствия ядерного оружия у Тегерана – достигнута. «Все их лидеры исчезли. Вот почему произошла смена режима. У нас теперь милые новые лидеры», - указал Трамп.

Отмечается, что США завершат операцию против Ирана независимо от того, пойдет ли Тегеран на сделку с Вашингтоном.

«У Ирана ничего нет. Они признают, что проигрывают. Они умоляют заключить сделку», - отметил лидер США.

Ранее стало известно, что Иран наживается на нападении США и Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

