Зеленский: Ценим поддержку Шольца, но судить о ней будем по делам

По его словам, в ходе недавних переговоров с Шольцем удалось согласовать передачу еще одной батареи ЗРК Patriot.

Ранее Германия предоставила Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

