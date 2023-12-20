Зеленский: Ценим поддержку Шольца, но судить о ней будем по делам

Немецкий канцлер Олаф Шольц серьезно помогает Киеву, Украина ценит финансовую и военную поддержку ФРГ, но о готовности идти до конца можно будет судить лишь по делам, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

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По его словам, в ходе недавних переговоров с Шольцем удалось согласовать передачу еще одной батареи ЗРК Patriot.

Ранее Германия предоставила Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Зеленский
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