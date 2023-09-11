В США заявили, что ВС России без колебаний разбили ЗРК Patriot на Украине
Россия ликвидирует любое оружие, поставляемое Украине со стороны западных стран, сообщил YouTube-каналу Dialogue works бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон.
По его словам, мнения о том, что HIMARS изменит ход боевых действий, не подтвердились. Такая же судьба постигла зенитно-ракетный комплекс Patriot, который российские войска разбивают «без колебаний в Киеве, Львове и других украинских городах».
Как отметил эксперт, проблема заключается не в поставке оснащения и техники, а в нехватке кадров в рядах Вооруженных сил Украины, которые могли бы эффективно управлять полученным оборудованием.
Ранее экс-разведчик Риттер заявил, что ВС РФ уничтожают радары к комплексам Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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