ФРГ поставила Украине вторую систему ПВО Patriot

Информация о передаче второй установки Patriot содержится в обновленном перечне поставленного Украине оружия. Список доступен на сайте правительства Германии.

Систему ПВО введут в эксплуатацию до конца декабря.

Германия заложила в бюджет на 2024 год восемь миллиардов евро на поддержку Украины. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, из этой суммы шесть миллиардов направят на помощь украинским беженцам на территории Германии.

Глава правительства ФРГ ранее заявил, что России не стоит рассчитывать на прекращение помощи Украине со стороны западных стран, отмечает «Радиоточка НСН».

