Зеленский: Трамп разблокировал обмен разведданными и помощь Киеву
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что американский лидер Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Киевом.
«Все вещи разблокированы, мы сделали важные шаги. Президент Трамп разблокировал», — заявил глава государства.
Ранее лейтенант Военно-воздушных сил Центрального командования армии США Алексус Гринкевич заявил, что поддержка Вооруженных сил Украины возобновлена в прежнем объеме. Возобновлены поставки военной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru