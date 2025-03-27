Зеленский: Трамп разблокировал обмен разведданными и помощь Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что американский лидер Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Киевом.

Трамп: США почти возобновили предоставление Киеву разведданных

«Все вещи разблокированы, мы сделали важные шаги. Президент Трамп разблокировал», — заявил глава государства.

Ранее лейтенант Военно-воздушных сил Центрального командования армии США Алексус Гринкевич заявил, что поддержка Вооруженных сил Украины возобновлена в прежнем объеме. Возобновлены поставки военной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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