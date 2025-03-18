Пентагон: Поддержка и доступ к разведданным для ВСУ полностью возобновлены

По его словам, возобновлены поставки военной помощи. Отмечается, что обмен данными с Киевом также осуществляется в полном объеме.

Ранее глава разведки США подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной. Это произошло по указанию президента США Дональда Трампа.

Руководитель американской национальной разведки Тулси Габбард отметила, что благодаря Трампу окончание кровопролитного украинского конфликта стало «на один значительный шаг ближе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

