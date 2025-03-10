Трамп: США почти возобновили предоставление Киеву разведданных

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти США почти возобновили предоставление Украине разведданных, сообщает Reuters.

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По данным агентства, администрация уже почти сняла паузу на обмен разведывательной информацией с Киевом.

Ранее стало известно, что американские власти до сих пор делятся с Киевом некоторыми разведданными. Чтобы украинские войска могли защищаться от российских атак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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