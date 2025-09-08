Как заявил политик телеканалу ABC, переговоры с главой Белого дома прошли в пользу президента России Владимира Путина.

«Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал Путину то, что тот хотел», — отметил Зеленский.

Зеленский привык действовать в связке с западными лидерами и не готов отправиться в Москву без поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

