Зеленский сожалеет, что Трамп отказался пригласить Украину на саммит на Аляске

Украинский президент Владимир Зеленский обиделся на президента США за отказ пригласить представителей Киева на саммит, прошедший на Аляске.

Как заявил политик телеканалу ABC, переговоры с главой Белого дома прошли в пользу президента России Владимира Путина.

«Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал Путину то, что тот хотел», — отметил Зеленский.

Зеленский привык действовать в связке с западными лидерами и не готов отправиться в Москву без поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
