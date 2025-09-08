Зеленский сожалеет, что Трамп отказался пригласить Украину на саммит на Аляске
8 сентября 202503:01
Украинский президент Владимир Зеленский обиделся на президента США за отказ пригласить представителей Киева на саммит, прошедший на Аляске.
Как заявил политик телеканалу ABC, переговоры с главой Белого дома прошли в пользу президента России Владимира Путина.
«Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал Путину то, что тот хотел», — отметил Зеленский.
Зеленский привык действовать в связке с западными лидерами и не готов отправиться в Москву без поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Стамбуле на фоне массовых митингов начались стычки полиции и протестующих
- Зеленский сожалеет, что Трамп отказался пригласить Украину на саммит на Аляске
- Политолог: Зеленский упустил исторический момент завершить конфликт
- При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек
- Симоньян рассказала о своей тяжелой болезни
- Завершено расследование в отношении блогера Лерчек
- В Перми ребенок на гидроцикле врезался в лодку с семьёй
- Россияне увидели последнее в этом году лунное затмение
- Черноморского дельфина спасают на Кубани
- Богомаз: Два человека ранены в Климове при атаке дронов-камикадзе ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru