Газета утверждает, что располагает видеозаписью закрытого видеозвонка в Киеве. На короткой встрече «Ермак заявил, что они дали Грэму деньги, чтобы обеспечить поставки оружия из Соединенных Штатов». В предполагаемом видео Ермак и Сырский обсуждали дефицит боеприпасов на линии боевого соприкосновения и участие в украинских делах Грэма и ряда других лиц.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа предпринимает попытки повлиять на содержание законопроекта о санкциях против России, разработанного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

