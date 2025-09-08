СМИ: Ермак и Сырский могли дать взятку Грэму для поставок оружия

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак и главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский могли дать взятку американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ради поставок вооружений, сообщает Aydinlik.

Сенатор Грэм пригрозил Москве судьбой Ирана

Газета утверждает, что располагает видеозаписью закрытого видеозвонка в Киеве. На короткой встрече «Ермак заявил, что они дали Грэму деньги, чтобы обеспечить поставки оружия из Соединенных Штатов». В предполагаемом видео Ермак и Сырский обсуждали дефицит боеприпасов на линии боевого соприкосновения и участие в украинских делах Грэма и ряда других лиц.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа предпринимает попытки повлиять на содержание законопроекта о санкциях против России, разработанного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
